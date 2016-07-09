Порошенко рассказал, сколько украинских политзаключенных держат в российских тюрьмах

Как передает корреспондент УНИАН, президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по итогам заседания Комиссии Украина-НАТО сегодня в Варшаве Россию призвал освободить всех политических заключенных и заложников.

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«Надежда Савченко, вы знаете, была сегодня в составе моей делегации – только пример этого (освобождение политзаключенных - УНИАН), но есть все остальные, у нас есть более чем 40 политических заключенных в российских тюрьмах и более 120 политических заключенных держатся в ужасных условиях на территориях сепаратистов», - заявил президент Украины.

«Россия должна выполнять немедленно все обязанности, связанные с Минскими соглашениями», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 8 июля министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что в России на сегодня удерживают 13 политических заключенных - граждан Украины, среди которых четверо крымских татар.