Российские правозащитники признали осужденного в Крыму украинца Коломийца политзаключенным

В декабре 2014 года Коломиец, живший в селе под Киевом, переехал в Кабардино-Балкарию к возлюбленной. Спустя полгода его задержали, а в сейфе бывшего мужа его девушки нашли сверток с марихуаной, который приписали украинцу, пишет Медиазона.

Позже молодого человека обвинили в нападении на двоих сотрудников «Беркута». По версии следствия, он бросал в них «коктейли Молотова». Сам Коломиец говорил, что во время следствия его подвергали пыткам.

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Приговор украинцу был озвучен в июне 2016 года - его призналивиновным покушении на убийство двух человек по мотивам политической и идеологической ненависти и незаконном приобретении растений, содержащих наркотические вещества.

«В деле нет объективных доказательств вины Коломийца и нанесенного потерпевшим ущерба (оба заявили о "физической боли"), зато достаточно признаков фальсификации. Кроме того, покушением на убийство следствие и суд назвали действия, которые ни разу за время столкновений в Киеве не привели к смерти сотрудников милиции или тяжелым травмам, а потерпевшим, по их же словам, даже не пришлось обращаться к врачу», — говорится в заявлении «Мемориала».

«Политический мотив преследования Коломийца мы связываем с антиукраинской кампанией, развернутой с весны 2014 года в государственных средствах массовой информации. Она сопровождается соответствующими высказываниями высших должностных лиц Российской Федерации. Одной из составных частей кампании стало возбуждение уголовных дел против людей, публично выражающих позицию по событиям на Украине, отличную от официальной, и непосредственно против граждан Украины», - добавляют правозащитники.

«Мемориал» подчеркивает, что, по мнению правозащитников, дело Коломийца полностью сфальсифицировано, и требует его немедленного освобождения.