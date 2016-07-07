В Одессе СБУ вломилась в квартиру и задержала мужчину, "проявившего неуважение" к полицейскому начальнику (видео)

Об этом сообщил на своей странице в Facebook сам Ищенко.

По его словам, житель Одессы Сергей Лапин был задержан сотрудниками СБУ 6 июля.

«Сотрудниками СБУ этот гражданин был задержан за свои деяния. Также ему инкриминируется вымогательство. На данный момент Сергей Лапин доставлен в суд, где ему избирается мера пресечения», - написал Ищенко.

Как уточнил начальник управления, 17 июня возле Одесского СИЗО Лапин в присутствии сотрудников полиции и «множества граждан проявил неуважение» к нему как к сотруднику правоохранительных органов.

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«Угрожал мне, что было зафиксировано на видеокамеру. Хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что закон - един для всех, и все злодеяния никогда не остаются безнаказанными», - подчеркивает Ищенко.

Он также выложил в Facebook видеозапись, на которой видно, как правоохранители врываются в квартиру, дверь которой открыла женщина. Они «кладут» мужчину на пол и надевают на него наручники. Также на видео показано, что перед этим правоохранителей не пускали, и они начали выбивать входную дверь, после чего ее открыли.

Как пояснили УНИАН в главке полиции, 17 июня возле СИЗО протестовали активисты Южного отделения Всеукраинской общественной организации «Левый берег» в связи с тем, что из следственного изолятора под внесение залога в 220 тысяч гривень должны были выпустить подозреваемого в угоне элитных автомобилей. Присутствующие утверждали, что это - Сергей Фоменко (прозвище «Фома»), который совершил более 100 угонов BMW.

«На место прибыли правоохранители, тогда и произошел конфликт», - отметили в полиции.