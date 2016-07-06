Шеф-редактора "Радио Вести" уволили после обвинений в сепаратизме и насмешках над смертями военных

Об этом говорится в сообщении, которое появилось на странице радио в Facebook.

"В связи с обращением коллектива "Радио Вести" к руководству медиа-холдинга "Вести Украина" с письмом, в котором акцентировалось внимание на репутационные риски, вызванные публичными высказываниями Ирины Гавриловой на личной странице в социальной сети, принято решение прекратить с ней сотрудничество. "Радио Вести" подчеркивает, что мнение отдельных журналистов и сотрудников может не совпадать с мнением редакции", - сказано в сообщении.

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Напомним, новый шеф-редактор "Радио Вести" Ирина Гаврилова, которая была назначена на должность в конце июня, шокировала своими сепаратистскими сообщениями в Facebook. В своих постах Гаврилова откровенно насмехалась над гибелью украинских военных на фронте, а также высказывала негатив в отношении Украины в целом.