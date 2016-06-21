Порошенко о массовых драках с участием российских фанов на Евро-2016: не исключаю, что они были специально подготовлены

Об этом он заявил в интервью французскому телеканалу ITele.

«Это безответственная политика фанов. И я не исключаю, что они были специально подготовлены – специально натренированы, даже на убийство», - сказал Порошенко, отвечая на вопрос по поводу беспорядков с участием российских фанов в Марселе, и не считает ли он, что у Европы есть проблемы с Россией.

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«Вы знаете, что английский фан лишился жизни. А когда убивают людей, безусловно, это имеет влияние на общую атмосферу. Несмотря на это, я хотел бы поздравить Францию с прекрасной организацией чемпионата. Такое поведение должно быть наказано. Организаторы будут нести ответственность. Это не имеет ничего общего с настоящим футболом», - добавил президент Украины.