Афанасьев обещает бороться за освобождение украинских политзаключенных в России

Об этом он рассказал в интервью Крым.Реалии.

«Как юрист я знаю гораздо больше, чем каждый из юристов, потому что я был по ту сторону системы. И когда я был там, помогал писать жалобы и отстаивать права и свободы каждого арестанта, который обращался ко мне. Сейчас я хочу вступить в борьбу, чтобы освободить еще 29 политических заключенных», – сказал Геннадий Афанасьев.

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«Мое образование, мои знания, которыми я пользовался в Крыму против России, помогая защитить родную страну, мне помогут», – отметил крымчанин.

Геннадий Афанасьев и Юрий Солошенко вернулись в Украину из российского заключения 14 июня. Их обменяли на одесситов-представителей СМИ – Елену Глищинскую и Виталия Диденко, которых обвиняют в сепаратизме. Они были среди организаторов и активных участников так называемого «Народного совета Бессарабии».

В России 26-летнему Геннадию Афанасьеву инкриминировали создание на территории оккупированного Россией Крыма "террористического сообщества" и приговорили в 2015 году к семи годам заключения, а 74-летнего Юрия Солошенко приговорили к шести годам заключения по обвинению в шпионаже.