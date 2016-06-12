"Права человека - моя гордость": участники Марша равенства в Киеве провели шествие

Шествие охраняло большое количество полицейских. Участники шествия периодически выкрикивали лозунги, несли плакаты и играли на музыкальных инструментах.

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Основные подъезды к месту, где будет проходить марш, перекрыты полицией, закрыта на выход станция метро Площадь Льва Толстого.

Среди участников акции были, в частности, посол Швеции в Украине Андреас фон Бекерат и евродепутаты, в том числе председатель фракции «Зеленых» в Европарламенте Ребекка Хармс, а также народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Лещенко.

Поддержать Марш равенства вышли также другие граждане.

Часть участников акции держали флаги ЛГБТ-сообщества. Некоторые завернулись в них. Также они держали плакаты с лозунгами, смысл которых - любовь является правом человека, а также «Права ЛГБТ=права человека».

Как сообщал УНИАН, столичные правоохранители уже успели задержать первых провокаторов, которые выступают против Марша равенства в Киеве, утром 12 июня. Задержания прошли еще до официального старта марша.