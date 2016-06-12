Полиция задержала первых провокаторов на Марше равенства (фото)

Столичные правоохранители уже успели задержать первых провокаторов, выступающих против Марша равенства в Киеве, утром 12 июня.

Задержания прошли еще до официального старта марша.

Как сообщает Радио Свобода, противников марша в сопровождении полиции вывели за территорию его проведения.

При этом на марше присутствуют молодые люди – представители ВСУ и добровольческих батальонов. Таким образом они хотят показать, что не все добровольческие батальоны против Марша равенства, а наоборот поддерживают борьбу за права человека.

Как сообщал УНИАН, председатель Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что полиция будет очень жестко защищать «Марш равенства», его будут охранять 6 тысяч полицейских.

Представители движения ОУН пообещали сорвать ЛГБТ-марш в Киеве.

Вместе с тем, американский Конгресс призвал украинскую власть создать безопасные условия для проведения июньского ЛГБТ-прайда в Киеве.