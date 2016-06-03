В колонии в Кировоградской области уже три дня бунтуют заключенные

"В Кировоградской исправительной колонии №6 бунт. Настоящий бунт, когда нападают на сотрудников, забирают ключи и спецсредства, открывают или выламывают все двери...Раскачивает ситуацию "Краснодонский", чувствуя слабость, беспомощность и растерянность сотрудников ГПтС", - сообщил на своей странице в Facebook экс-глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький.

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Как сообщает Старенький, осужденных из ИК-6 уже готовы поддержать ИК-49 и СИЗО Кировоградской области.

"Сотрудники уже третий день не заходят в зону - боятся за свою жизнь. Я долго не хотел об этом писать. Все ждал что Минюст отреагирует", - отметил он.

По словам Старенького, ситуация уже вышла из-под контроля, еще немного - и необходимо будет вмешательство внешних сил - полиции, Нацгвардии.