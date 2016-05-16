Датское жюри "ошибочно" начислило баллы Джамале - СМИ

Об этом пишет датское издание BT.dk.

В частности, Хейк неправильно поняла, как судьи должны оценивать выступления.

По словам Хейк, она перепутала систему оценивания и дала Джамале 12 баллов, которые хотела отдать австралийской исполнительнице. При этом Украине Хейк не собиралась давать ни одного балла. Ошибку Хейк осознала лишь на следующий день.

Жюри должно было распределить участников с 1 по 26 место, где на первое поставить лучшее выступление, а на последнее - худшее. Однако, говорит Хейк, ей "показалось логичным", что таким образом она проставляет балы участникам, поэтому и поставила Австралию на 26 место.

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"Это моя самая большая ошибка , и я признаю это честно", — сказала она.

Хейк отметила, что чувствует облегчение от того, что ее ошибка не повлияла на результаты конкурса.

Тем не менее, ошибка датского жюри в итоге не влияет на конечный результат, и первая тройка конкурсантов остается на своих местах.

По данным сайта eurovisionworld.com, если, теоретически, пересчитать голоса членов жюри Дании, то есть отнять балы датского жюри всем странам, которые их получили, и распределить уже в правильном порядке, то Украина набирает в итоге 522 бала (вместо 534, которые официально признаны победными), Австралия - 513 (511), Россия - 494 (491).

Отметим, что такую ошибку допустила только один член жюри из пяти. Остальные четыре поставили Джамале хорошие балы, что и обеспечило высокий результат. Напомним, что Украина по результатам голосования датского жюри получила 12 балов, Австралия - 10.

Как сообщал УНИАН, Джамала одержала победу на конкурсе Евровидение-2016, который состоялся вчера в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.