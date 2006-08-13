В Луганской области погибли 6 шахтеров

В 7.33 на шахте «Суходольская-Восточная» произошло газодинамическое явление, скорее всего, взрыв метана или пыли, что привело к разрушению вентиляционного сооружения.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель начальника территориального управления Госпромгорнадзора в Луганской области Сергей ТОПЧИЙ.

Пострадали 13 горняков: шестеро погибли, четверо госпитализированы в ожоговое отделение областной больницы, трое легко травмированы.

На шахте работает 26 отделений горноспасательной службы, создана экспертная комиссия. Авария произошла во время пересменки, когда четвертая смена была еще в лаве, а первая смена спускалась к ним.