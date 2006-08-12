Янукович: ”«Мы потеряли экономику, мы потеряли ВВП, мы потеряли рынок”

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не удовлетворен ситуацией на рынке нефтепереработки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня во время встречи с административно-хозяйственным активом Донецкой области.

По его словам, в 2005 году произошел перекос, связанный с сокращением переработки нефти на украинских НПЗ и ростом импорта нефтепродуктов в Украину. «Мы потеряли экономику, мы потеряли ВВП, мы потеряли рынок, потому что нефтепродукты вырабатывающиеся в Украине имеют понятную для нас себестоимость», - сказал украинский премьер. Он также отметил, что в прошлом году практически не использовался механизм производства нефтепродуктов из нефти украинской добычи. «Почти не использовался механизм производства нефтепродуктов из украинской нефти, что мы всегда делали, снижая цены, откровенно говоря демпингуя», - сказал украинский премьер. Он заявил о намерении возобновить эту практику.