В Киеве сегодня вечером возможны ограничения в работе метро из-за футбола

14:47, 28 марта 2016
Общество
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Вечером 28 марта 2016 года в связи с проведением на НСК "Олимпийский" товарищеского футбольного матча между сборными командами Украины и Уэльса возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Работу трех станций столичного метро могут сегодня могут ограничить из-за футбола / wikimedia.org

Как сообщили в пресс-службе КГГА, после окончания матча с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков возможно ограничение на вход для пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Отметим, матч Украина-Уэльс начнется на столичном НСК "Олимпийский" в 21.00. Текстовую трансляцию матча читайте на УНИАН.

Предыдущий товарищеский матч против Кипра сборная Украины выиграла со счетом 1:0.

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