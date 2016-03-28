В Киеве сегодня вечером возможны ограничения в работе метро из-за футбола

Как сообщили в пресс-службе КГГА, после окончания матча с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков возможно ограничение на вход для пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Отметим, матч Украина-Уэльс начнется на столичном НСК "Олимпийский" в 21.00. Текстовую трансляцию матча читайте на УНИАН.

Предыдущий товарищеский матч против Кипра сборная Украины выиграла со счетом 1:0.

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