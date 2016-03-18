Суд отказался снова брать под стражу пасынка Фирташа Калиновского - отправил под домашний арест

Как передает корреспондент УНИАН, судья Андрей Трубников заявил в своем решении, что прокурор Петр Фицай не предоставил доказательств того, что существуют риски, которые препятствуют пребыванию обвиняемого за пределами следственного изолятора. Хотя судья признал, что Калиновский с 2007 года был в розыске, что может свидетельствовать о дальнейшем его уклонении от сотрудничества с судебным следствием. Однако лишь этого аргумента и тяжести преступления, которое инкриминируют сергею Калиновскому, по мнению Трубникова, недостаточно для взятия Калиновского под стражу.

Однако судья избрал другую меру пресечения для Калиновского - круглосуточный домашний арест сроком до 18 мая.

“Применить к Калиновскому меру пресечения в виде домашнего ареста круглосуточно, которым запретить ему покидать свою квартиру по ул. Шелковичной в Киеве и обязать прибывать в суд по требованию. Не покидать пределы населенного пункта за городом проживания, уведомлять суд об изменении места жительства, избегать общения с потерпевшими в уголовном производстве и свидетелями. Сдать на хранение в Генпрокуратуру паспорт гражданина Украины и заграничный паспорт и другие документы, которые дают право на выезд из Украины. Также носить электронное средство контроля”, - сказано в судебном решении.

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Прокурор по делу отказался давать любые комментарии относительно судебного решения, так же, как и сам обвиняемый Калиновский.

Также судья Трубников сообщил, что заседание дела против Калиновского по существу начнется в 13:30 28 марта.

Как сообщалось, авария при участии Калиновского - младшего сына нефтяного бизнесмена Зиновия Калиновского и бывшей жены бизнесмена Дмитрия Фирташа Марии Фирташ – произошла в Киеве 30 мая 2007 года. В результате ДТП погибли двое людей.

Самого Калиновского тогда госпитализировали, но он сбежал из больницы, после чего его объявили в международный розыск.

29 сентября 2015 года Калиновского случайно задержали в Киеве за нарушение правил дорожного движения.

3 марта 2016 года ГПУ направила в Шевченковский райсуд Киева обвинительный акт в отношении Калиновского. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного по статьям 345 ч. 2 (причинение телесных повреждений работнику правоохранительного органа в связи с исполнением им служебных обязанностей) и 286 ч. 3 (нарушение правил безопасности дорожного движения, приведшее к гибели нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

10 марта истек срок содержания Калиновского под стражей.