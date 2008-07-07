Министры обсудят вопросы венгерских школв Украине

В ближайшее время состоятся переговоры на уровне министров образования Украины и Венгрии относительно оптимизации учебного процесса венгерского национального меньшинства в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня в Киеве на совместной пресс-конференции с Президентом Венгерской Республики Ласло ШОЙОМОМ.

В частности, В.ЮЩЕНКО сообщил, что на будущей неделе в Рахов приглашена представительская венгерская делегация во главе с министром образования и культуры Венгрии для проведения консультаций относительно учебного процесса в венгерских школах Закарпатья.

В.ЮЩЕНКО отметил, что министры должны поработать на протяжении двух-трех дней и выработать профессиональный документ – учебный план для школьников. При этом Президент отметил прогресс, который состоялся по сравнению с январем (время последней встречи президентов двух стран – УНИАН) в решении проблем венгерского меньшинства.

«Украинская сторона открыта к решению этих проблем», - сказал В.ЮЩЕНКО, сообщив о том, что сегодня школы укомплектованы преподавателями, печатаются необходимые учебники.

В свою очередь, Л.ШОЙОМ поблагодарил украинскую сторону за внимание со стороны государства к венгерскому меньшинству, а также за то, что были введены квоты для выпускников венгерских школ при вступлении в высшие учебные заведения Украины. В то же время он отметил, что два года – время, на которое введены эти квоты, – малый срок для того, чтобы венгерские школьники выучили украинский язык.

Л.ШОЙОМ также выразил обеспокоенность решением Министерства образования Украины относительно постепенного перевода всех венгерских школ на два языка обучения – венгерский и украинский. Он считает, что должны остаться венгерские школы, в которых, безусловно, должен преподаваться украинский язык, но как иностранный.

При этом В.ЮЩЕНКО выразил мнение, что венгерские дети должны хорошо знать украинский язык, чтобы иметь возможность интегрироваться в украинское общество, конкурировать на равных с абитуриентами. Вместе с тем, он отметил важность сохранения венгерского языка, литературы, традиций и тому подобное.