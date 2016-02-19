В Харькове задержали на взятке одного из руководителей местной фискальной службы

Как сообщает пресс-центр СБУ, 42-летний чиновник систематически вымогал деньги от предпринимателей за непроведение проверок их деятельности, а также неначисление штрафных санкций за выявленные нарушения законодательства.

Правоохранители задержали служащего после получения им 40 тысяч гривень взятки от коммерсанта.

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Решается вопрос относительно сообщения фискалу-взяточнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия, направленные на документирование всех эпизодов преступной деятельности вымогателя.

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