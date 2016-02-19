До сих пор не найдены 53 человека, которые исчезли во время событий на Майдане – волонтеры

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила координатор общественной организации «Поисковая инициатива Майдана» Татьяна Слободян.

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«В 2015 году – на начало 2016 года общее количество тех, кто пропал, было 60 человек. Из них семерых удалось найти в этом году. Троих из них нашли погибшими, троих – живыми, один оказался в зоне проведения АТО, где и погиб», - сообщила она.

В свою очередь начальник отдела Департамента уголовного розыска МВД Украины Роман Крилевич сообщил, что информация о 40 из 53 человек является неполной, поэтому быстро их разыскать невозможно.

«В связи с тем, что существует много спекуляций относительно количества пропавших, мы объединили всю информацию, которая есть у волонтеров, депутатов, которая поступала в полицию на всей территории Украины, и провели проверку. Мы объединили всю эту информацию, и на сегодняшний день мы не знаем, где находятся 53 человека. 40 человек из этого списка имеют неполные анкетные данные, в связи с чем мы не можем быстро, эффективно осуществить их поиск. Есть просто фамилия и возраст человека, скажем, который, возможно, был на Майдане и пропал», - сказал он.