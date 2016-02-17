Во время штурма Майдана и попытки захватить Дом профсоюзов 18-19 февраля погибли 16 человек – ГПУ

14:51, 17 февраля 2016
Общество
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Во время штурма Майдана и попытки захватить Дом профсоюзов 18-19 февраля 2014 года погибли 16 человек.

УНЫАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника Главного следственного управления, начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сегодня на брифинге в Киеве.

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«В результате штурма Майдана и попытки захватить Дом профсоюзов, которая осуществлялась бойцами спецподразделения «Альфа», погибло всего 16 человек и более 200 человек получили телесные повреждения, из них треть получила тяжкие телесные повреждения – это в результате штурма Майдана под видом «антитеррористической операции», - заявил он.

«При этом в Доме профсоюзов погибли 2 человека. Также от действий «титушек» на улице Владимирской погибли 2 человека, остальные погибли во время штурма Майдана», - сообщил Горбатюк.

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