Во время штурма Майдана и попытки захватить Дом профсоюзов 18-19 февраля погибли 16 человек – ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника Главного следственного управления, начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сегодня на брифинге в Киеве.

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«В результате штурма Майдана и попытки захватить Дом профсоюзов, которая осуществлялась бойцами спецподразделения «Альфа», погибло всего 16 человек и более 200 человек получили телесные повреждения, из них треть получила тяжкие телесные повреждения – это в результате штурма Майдана под видом «антитеррористической операции», - заявил он.

«При этом в Доме профсоюзов погибли 2 человека. Также от действий «титушек» на улице Владимирской погибли 2 человека, остальные погибли во время штурма Майдана», - сообщил Горбатюк.