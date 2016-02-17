Во время Майдана тогдашняя власть фактически действовала как преступная организация - следствие

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель начальника Главного следственного управления, начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сегодня на брифинге в Киеве.

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«По результатам расследования непосредственно этих событий (18 февраля на Майдане – УНИАН), да и в целом противодействия протестным акциям, следствие пришло к заключению, что власть, руководители власти осуществляли видимость правоохранительной деятельности, а фактически действовали как преступная организация», - заявил он.

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«Сообщено о подозрении как руководителю этой преступной организации – бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, так и руководителям правоохранительных органов - МВД, СБУ, прокуратуры, руководству киевской милиции, руководству СБУ в Киеве и области, которые выполняли приказы этой организации», - сообщил Горбатюк.