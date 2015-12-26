Координатор блокады Крыма рассказал о поддержке из Турции
Один из организаторов блокады Крыма Ленур Ислямов заявил, что Турция окажет помощь в формировании в Украине добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана, в который входят представители крымско-татарского народа.
Об этом он рассказал в интервью «Одесскому кризисному медиацентру». Через некоторое время после публикации один из фрагментов интервью стал недоступен, однако сохранился в кэше Google.
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На вопрос, поддерживает ли Турция действия крымско-татарских активистов, Ислямов ответил утвердительно. «Очень поддерживает. Вот в пятницу уже военная форма придет. Уже нас начинают укомплектовывать. Турецкое правительство понимает, что Украина пока не может так быстро реагировать», - заявил Ислямов.
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«В пятницу к нам пребывает первая партия турецкой военной формы. Министерство обороны Украины пока еще только чешется, турецкое Минобороны уже нас начинает поддерживать. Мы получаем 250 комплектов формы, ботинок», - добавил активист.