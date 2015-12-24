Американский журналист: "В вопросе пропаганды у РФ есть преимущество, но Украина может победить ее настоящей литературой"

Об этом в интервью журналу "Новое время" сказал американский журналист, бывший военный, служивший в Афганистане Адриан Боненбергер.

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Он отметил, что Киев продолжает проигрывать войну с Москвой за общественное мнение Запада. Положение дел оставляет желать лучшего, поскольку советская, а теперь и российская пропаганда крайне эффективна - как в Европе, так и в США. Создаются мифы даже о базовых исторических фактах. "Но есть надежда, что ситуация изменится. И вот почему. В стране немало ветеранов, закончивших службу и вышедших из АТО, но готовых и дальше помогать Украине", - отметил Адриан Боненбергер.

Он подчеркнул, что ветеранов, возвращающихся с востока, необходимо направить на полезные задания и дать им новую цель. Опираясь на опыт США, Адриан Боненбергер предложил "необычный формат групп ветеранов: писательские семинары, призванные обучить их рассказывать истории - от статей и рассказов до романов и мемуаров. Эти семинары станут секретным подразделением по формированию государственного нарратива. Исторически такие тренинги использовались для того, чтобы готовить хороших авторов, которые могут быть голосом общества", - подчеркнул американский журналист.

Полный текст интервью Адриана Боненбергера читайте в выпуске журнала "Новое время" 25 декабря.