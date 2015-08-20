Боненбергер: "Если в вас стреляют, стреляйте в ответ, не ждите приказа"

Об этом в интервью журналу "Новое время" сказал американский журналист, бывший военный, служивший в Афганистане, Адриан Боненбергер.

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Он отметил, что в советской военной доктрине разработкой планов отряда занимался офицер, а в американской у всех есть возможность проявить инициативу. "Солдата, сержанта и офицера учат тому, что всегда лучше сделать хоть что-то, чем бездействовать. Если в вас стреляют, стреляйте в ответ, не ждите приказа", - сказал бывший военный.

Адриан Боненбергер сказал, что часто слышит историю: россияне и боевики стреляют по украинским позициям, а те ждут разрешения открыть ответный огонь. Генералы разрабатывали планы, но не проверяли, насколько они реальны. "В итоге генералы оказались неспособны корректировать их в соответствии с обстоятельствами, что привело, в частности, к катастрофе под Иловайском", - сказал он.

Бывший военный подчеркнул, что самое мощное оружие Украины - добровольческие батальоны, большинство которых вошли в Национальную гвардию, но не подчиняются тем формальным процедурам, к которым привык противник. "Их сержанты - это солдаты с реальным боевым опытом, их офицеры - это сержанты, заслужившие уважение своих бойцов. Они, не колеблясь, будут стрелять в ответ", - отметил Адриан Боненбергер.

Полный текст интервью Адриана Боненбергера читайте в выпуске журнала "Новое время" 21 августа.