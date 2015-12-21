Кабмин перенес перепись населения на 2020 год

Об этом говорится в распоряжении правительства №1323 от 16 декабря.

Документ предусматривает внесение соответствующего изменения в распоряжение №581 от 9 апреля 2008 года. Изначально оно касалось проведения переписи еще в 2011 году. Однако в 2010 году Кабмин перенес проведение переписи населения на 2012 год, в октябре 2012 года - на 2013 год, а сентябре 2013 года - на 2016 год.

Кроме того, органам государственной статистики распоряжением поручено до проведения переписи населения использовать программно-технические средства, закупленные для обработки материалов переписи, для выполнения текущих задач.

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Первая и единственная пока за время независимости Украины перепись населения была проведена 5 декабря 2001 года. В связи с этим 5 декабря отмечается День работников статистики Украины. Тогда было переписано 48,457 миллиона жителей.

По данным текущего учета, на начало апреля 2014 года численность населения снизилась до 45,378 миллиона человек. Впоследствии в этом показателе не учитывались данные по оккупированным Россией АР Крым и Севастополю (там октябре 2014 года РФ провела отдельную "перепись"). Без их учета в Украине по состоянию на 1 ноября 2015 года проживает, по официальным данным, 42,789 миллиона человек.