Пытки украинских пленных боевиками: Тандит рассказал о смерти бойца АТО

Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит в интервью "5 каналу".

"К сожалению, там (в плену) пытают наших ребят. В пятницу умер Роман Капаций, отец шестерых детей. Когда мы с одной из переговорщиц обсуждали освобождение Романа, она перечисляла его увечья и проговорилась о колото-резаных ранах. Его пытали. Боевики продолжают это делать", - сообщил Тандит.

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Он также отметил, что на сегодняшний день, по данным СБУ, в плену у террористов находится 131 украинский гражданин, среди заложников есть как военнослужащие, так и гражданские лица. Некоторые из них, по словам Тандита, были вывезены на территорию России.

Ранее Тандит сообщил, что в Службе безопасности Украины знают местонахождение 57 украинцев, находящихся в плену у боевиков на Донбассе.