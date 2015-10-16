В подвалах Донбасса: "ДНР" начала разоружать и брать в плен своих же боевиков

Об этом пишет "Газета.Ru".

"ДНР" начала разоружать целые батальоны боевиков, которые не готовы идти на уступки Киеву в формате минских договоренностей. Многие подразделения были объявлены вне закона, а бойцы преступниками.

По словам боевиков, они стали попадать в плен к своим же сослуживцам, которые перешли в так называемые официальные подразделения.

Одним из главных мест, куда попадают заключенные - всем известный подвал СБУ.

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Один из заключенных боевиков рассказал, что над ним и его сокамерниками проводили пытки и издевались.

Николай, командир казачьего подразделения попал в один из таких подвалов "ДНР". По его словам, многие бойцы попадают в одно помещение вместе с украинскими военными.

"Мы военнопленные. То, что нас взяли в плен свои, - ничего не меняет. Типичные пленные, как «укропы». Только есть разница - «укропов» держат «по Женеве» (следуя женевским конвенциям - УНИАН): нормально кормят, дают им звонить домой, выводят на прогулки. К нам отношение иное", - рассказал боевик.

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Напомним, 2 октября в Париже состоялась встреча лидеров Украины, Франции, Германии и РФ по ситуации на Донбассе.

Порошенко по его итогам заявил, в частности, участники отметили недопустимость проведения псевдовыборов 18 октября и 1 ноября на Донбассе и достигли договоренностей, что такие выборы должны проходить исключительно по украинским законам.

В свою очередь президент Франции Франсуа Олланд заявил: во время переговоров стороны договорились, что для проведения выборов в так называемых "ДНР" и "ЛНР" "будет принят отдельный закон".