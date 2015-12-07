Адвокат считает, что Ерофеев и Александров назвались военнослужащими РФ из-за "угрозы расстрела"
Задержанные силами АТО в Луганской области россияне Евгений Ерофеев и Александр Александров назвались военнослужащими вооруженных сил РФ для того, чтобы сохранить себе жизнь.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила адвокат Ерофеева Оксана Соколовская журналистам, комментируя показания свидетелей, как военнослужащих, так и журналиста Савика Шустера, о том, что оба подозреваемых представились военнослужащими ВС РФ как непосредственно на поле боя, так и во время интервью в больнице.
Соколовская отметила, что Александров и Ерофеев были вынуждены назваться военнослужащими РФ, поскольку в противном случае, по ее словам, им угрожали расстрелом.
Вместе с тем, говоря о допросе Шустера, которому Ерофеев и Александров давали интервью, Соколовская объяснила признание подсудимых в причастности к вооруженных сил РФ тем, что они были под действием наркотических веществ от обезболивающих препаратов.
Следует также отметить, что все допрошенные сегодня свидетели показали в суде, что до Ерофеева и Александрова не применялись давление и угрозы со стороны украинских военнослужащих.
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Как сообщал УНИАН, 16 мая 2014 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.
Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.
В конце августа досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова было завершено. Российские военнослужащие обвиняются в совершении ряда преступлений. В настоящее время Голосеевский райсуд Киева рассматривает дело против них.