Адвокат считает, что Ерофеев и Александров назвались военнослужащими РФ из-за "угрозы расстрела"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила адвокат Ерофеева Оксана Соколовская журналистам, комментируя показания свидетелей, как военнослужащих, так и журналиста Савика Шустера, о том, что оба подозреваемых представились военнослужащими ВС РФ как непосредственно на поле боя, так и во время интервью в больнице.

Соколовская отметила, что Александров и Ерофеев были вынуждены назваться военнослужащими РФ, поскольку в противном случае, по ее словам, им угрожали расстрелом.

Вместе с тем, говоря о допросе Шустера, которому Ерофеев и Александров давали интервью, Соколовская объяснила признание подсудимых в причастности к вооруженных сил РФ тем, что они были под действием наркотических веществ от обезболивающих препаратов.

Следует также отметить, что все допрошенные сегодня свидетели показали в суде, что до Ерофеева и Александрова не применялись давление и угрозы со стороны украинских военнослужащих.

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Как сообщал УНИАН, 16 мая 2014 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В конце августа досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова было завершено. Российские военнослужащие обвиняются в совершении ряда преступлений. В настоящее время Голосеевский райсуд Киева рассматривает дело против них.