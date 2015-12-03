Российский ГРУшник Ерофеев заявляет, что впервые видит изъятое у него "буквально из рук" оружие

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Голосеевского райсуда Киева в ходе исследования материальных доказательств, предоставленных стороной обвинения.

По словам Ерофеева, винтовка “Винторез” (бесшумная снайперская винтовка для подразделений спецназначения), изъятая у него непосредственно после боевого столкновения с украинскими военнослужащими, ему не принадлежит.

Прокуроры предоставили для осмотра сторонами судебного процесса винтовку “Винторез”, а также пули и гильзы от нее.

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При этом Ерофеев заявил, что эту винтовку впервые видит.

А прокурор заявил, что оружие было изъято в ходе боевого столкновения «буквально из рук».

Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александра Александрова

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Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В конце августа досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова было завершено. Российские военнослужащие обвиняются в совершении ряда преступлений.

Голосеевский райсуд Киева рассматривает производство против них.