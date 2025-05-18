В то же время осадки в Украине пока не будут прекращаться.

Холод наконец-то понемногу начинает покидать территорию Украины, и в ближайшие дни украинцы будут наслаждаться долгожданным теплом. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Хотя в понедельник-вторник температура воздуха в Украине ожидается достаточно свежая, +12...+18 градусов, однако со среды, 21 мая, наконец столбики термометров пойдут вверх.

Однако синоптик предупреждает о небольшом неприятном нюансе - 23-24 мая на западе и неожиданно будет кратковременное похолодание.

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"Однако атмосфера даст ему, похолоданию, звонкого щелбана в нос и снова с 25-26-го мая тепло разольется синоптической приятностью по всей Украине. А со следующего понедельника, с 26-го мая, можно наконец начинать ворчать, что уже жарко и нечем дышать", - прогнозирует синоптик.

В то же время осадки в Украине пока не будут прекращаться.

Погода 19 мая

В понедельник в Украине пройдут дожди различной интенсивности, местами с грозами. Кроме того, в восточных областях и на юге ожидается сильный юго-западный ветер со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха в понедельник самой высокой будет на востоке и юге, +15...+22 градуса, а самой низкой - в западных областях, +9...+14 градусов. На остальной территории в течение дня +14...+18 градусов.

В Киеве в понедельник ночью и утром - без осадков, а днем пройдут дожди. Температура в течение дня составит +14+16 градусов. Далее в Киеве ожидается теплая погода, только 24-го мая ненадолго похолодает, а дальше снова будет тепло, обещает синоптик.

Погода в Украине

В воскресенье на западе Украины останется холодная погода, а на севере и в центральной части температура немного повысится. На юге и востоке, как и раньше, будет теплее всего. Дожди также будут продолжаться, но их станет меньше.

Ранее Диденко прогнозировала, что в ближайшие дни погода в Украине еще будет с дождями и контрастами температур, а длительное потепление ожидается только с 21 мая.

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