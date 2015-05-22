Захваченные ГРУшники возмущены, что их не навестил посол РФ: Они же отказались как от военных, но не как от россиян

Задержанные российские спецназовцы Александр Александров и Евгений Ерофеев возмущены тем, что их до сих пор не навестил представитель российского посольства.

Об этом военные заявили в интервью российской "Новой газете".

"Такая ситуация, что все приходили. ООН приходила, Красный крест пришел, ОБСЕ. Все спрашивали, как я, жив ли, здоров? Получаю ли лечение. Все приходили, кроме посольства (России - Ред.). Понимаю, что от меня отказались как от военнослужащего, х*р с ним. Но я пока гражданин страны своей. И хотел бы увидеть здесь какого-то представителя", - заявил один из задержанных.

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Спецназовцы не понимают, почему у к ним до сих пор не заходил посол, и подчеркивают, что пока все еще являются гражданами России.

"Все были, кроме них (представители посольства России - Ред.). Хр*н с ним, что отказались как от военного, но я же пока еще гражданин. Пока еще… (После долгой паузы - "Новая газета") Павел (имя журналиста, берущего интервью - Ред.)! Вы можете к ним зайти и попросить навестить меня?" - просят они.

Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО взяли в плен в Луганской области двух российских военнослужащих - Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что задержанные под городом Счастье Луганской области двое российских военнослужащих будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.

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Тем временем в Кремле отказались от захваченных на Донбассе российских военнослужащих. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь повторил позицию Москвы, что никаких российских военных на Донбассе нет", но Минобороны РФ требует их освободить.

По данным СБУ, вечером 19 мая задержанным военнослужащим ГРУ генштаба вооруженных сил Российской Федерации капитану Ерофееву и сержанту Александрову украинскими следователями было лично объявлено подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 258 п. 3 УК Украины за участие в террористической деятельности так называемой "ЛНР".