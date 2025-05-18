По словам аналитиков, такая машина является достаточно интересной.

В этом году Бельгия планирует передать Украине военную помощь в размере около 1 млрд евро, значительная часть этих средств - 650 млн евро, пойдет на финансирование контрактов с местными компаниями оборонно-промышленного комплекса для поставки вооружения для нашего государства. Об этом ранее заявлял глава Минобороны Бельгии Тео Франкен.

В свою очередь издание De Tijd рассказало подробности такой военной помощи, среди которой около сотни машин Unimog, пять надводных дронов, БпЛА и системы обнаружения дронов, а также очки ночного видения, шлемы, стрелковое оружие и прочее.

Также в рамках этого пакета Бельгия передаст Украине "основной боевой танк Leopard с новой башней для испытательных целей".

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В свою очередь в Defense Express ранее сообщали, что Силы обороны Украины, вероятно, уже имеют на вооружении бельгийские танки типа Leopard 1A5BE, однако официально о передаче такой техники от Бельгии не заявляли.

Теперь сообщается, что Бельгия намерена отправить протестировать в Украину модернизированный вариант Leopard 1A5BE с беспилотной башней Cockerill 3105 со 105-мм пушкой Cockerill HP.

"Пока нет подробной информации, какие в целом дальнейшие планы в этом контексте - можно предположить, что в случае удачных тестов и если Силы обороны Украины оставят положительные отзывы о такой машине, то в дальнейшем это открывает путь для масштабной модернизации имеющихся в Украине Leopard 1 - а это более сотни машин", - отметили аналитики Defense Express.

По словам экспертов, одним из недостатков такой модернизации, является потребность в переработке корпусов оригинальных танков Leopard 1A5, что связано с наращиванием так называемого "кольца", учитывая высоты внутренних элементов башни. Аналитики говорят, что пока неизвестно, сколько времени и денег нужно на проведение "бельгийской" модернизации Leopard 1, однако в общем речь идет об "очень интересной машине".

"Также из интересного относительно помощи от Бельгии - 20 систем противовоздушной обороны типа Cerber, которая вероятно является новой разработкой. Хотя о ней по состоянию на сегодня ничего не известно, можно осторожно предположить, что речь идет об аналоге американской системы типа Vampire. Тем более, что в перечне оборонной помощи на этот год также говорится о "запуске производственных мощностей для 70-мм ракет в Украине в сотрудничестве с местными компаниями"", - подытожили в Defense Express.

Бельгия и Украина - последние новости

Ранее министр иностранных дел Бельгии Максим Прево предложил создать международную коалицию для удержания замороженных активов РФ. По его словам, это стоит сделать, поскольку неизвестно, будут ли продлены санкции ЕС этим летом.

"В этом случае нам абсолютно необходимо иметь альтернативы для сохранения замороженных активов. Это может быть новая международная рамочная инициатива, которая заставит эти активы оставаться в Euroclear, или другая альтернатива - национальная инициатива бельгийского парламента", - подчеркнул политик.

В то же время премьер-министр Бельгии Барт де Вевер рассказал, когда Украина получит самолеты F-16 от Бельгии. Он надеется, что его страна сможет больше передать таких истребителей.

"Мы обещали стать крупнейшим поставщиком F-16 для Украины. Конечно, мы будем придерживаться своих слов. Два F-16 на запасные части поступят в этом году. Два самолета поступят в следующем году", - заверил Вевер.

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