Папа Римский Лев XIV официально вступил в должность (видео)

Папа провозгласил свою первую проповедь.

Папа Римский Лев XIV официально вступил в должность Понтифика и провозгласил свою первую проповедь, призывающую к "любви и единству", пишет La Stampa.

Лев сказал, что авторитет Церкви должен быть основан на милосердии, а не на "религиозной пропаганде или силе".

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Он призвал к созданию единой Церкви, которая приветствует всех, ценит разнообразие и отвергает ненависть и разделение, ссылаясь на задачу Святого Петра "любить больше".

"В наше время мы все еще видим слишком много разногласий, слишком много ран, вызванных ненавистью, насилием, предрассудками, страхом перед различием и экономической парадигмой, которая эксплуатирует ресурсы Земли и маргинализирует самых бедных", — сказал он