Если вы уже избавились от стереотипов относительно электромобилей, самое время обратить внимание на эти модели.

Техническая надежность остается ключевым параметром при покупке автомобиля. Особенно подержанного. Несмотря на до сих пор существующие предубеждения против электромобилей, в большинстве случаев они показывают себя более надежными, чем автомобили с ДВС из-за гораздо более простой конструкции с меньшим количеством движущихся деталей. Однако и в этом сегменте есть свои лидеры, которые заслуживают первоочередного внимания потенциальных покупателей, пишет TopSpeed.

Когда речь идет о покупке подержанного электрокара, первое, что стоит принимать во внимание - это состояние аккумуляторной батареи. Фактически это самый дорогой сменный элемент в такой машине, который и определяет ее рыночную стоимость.

Если вы сейчас рассматриваете возможность покупки подержанного электромобиля, эксперты советуют обратить внимание на эти несколько моделей, имеющих лучший баланс надежности и стоимости.

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Ауди Q4 E-Tron . Машина теряет в среднем половину своей стоимости после пяти лет эксплуатации. В зависимости от версии полного заряда батареи хватает на 415-463 км.

. Машина теряет в среднем половину своей стоимости после пяти лет эксплуатации. В зависимости от версии полного заряда батареи хватает на 415-463 км. Ford Mustang Mach-E . Теряет около 57 процентов своей стоимости за пять лет. Запас хода - 250-514 км в зависимости от версии.

. Теряет около 57 процентов своей стоимости за пять лет. Запас хода - 250-514 км в зависимости от версии. Nissan Ariya . Теряет впечатляющие 67 процентов своей стоимости после пяти лет эксплуатации. Запас хода - 329-489 км.

. Теряет впечатляющие 67 процентов своей стоимости после пяти лет эксплуатации. Запас хода - 329-489 км. Genesis GV60 . Теряет около 52 процентов своей стоимости через пять лет. Запас хода - 378-473 км

. Теряет около 52 процентов своей стоимости через пять лет. Запас хода - 378-473 км BMW i4 . Теряет 49 процентов своей стоимости после пяти лет, что делает его одной из самых устойчивых моделей в этом списке. Запас хода - 365-494 км

. Теряет 49 процентов своей стоимости после пяти лет, что делает его одной из самых устойчивых моделей в этом списке. Запас хода - 365-494 км Tesla Model 3 . В течение пяти лет стоимость снизится на 59 процентов. Tesla Model 3 имеет довольно впечатляющую репутацию, когда речь идет об общей надежности. Запас хода - 487-584 км.

. В течение пяти лет стоимость снизится на 59 процентов. Tesla Model 3 имеет довольно впечатляющую репутацию, когда речь идет об общей надежности. Запас хода - 487-584 км. Porsche Taycan . Имеет впечатляющий уровень потери стоимости в 74,7 процента. Запас хода - 405-469 км.

. Имеет впечатляющий уровень потери стоимости в 74,7 процента. Запас хода - 405-469 км. Hyundai Ioniq 6 . Теряет 57 процентов своей стоимости через пять лет. Запас хода - 386-550 км.

. Теряет 57 процентов своей стоимости через пять лет. Запас хода - 386-550 км. Kia Niro EV . Теряет 47 процентов своей стоимости после пяти лет владения. Модель может проехать 407 км на одном заряде.

. Теряет 47 процентов своей стоимости после пяти лет владения. Модель может проехать 407 км на одном заряде. Porsche Macan Electric . После пяти лет теряет 44,8 процента стоимости. Пробег составляет 480 км на одном заряде.

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