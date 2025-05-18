Техническая надежность остается ключевым параметром при покупке автомобиля. Особенно подержанного. Несмотря на до сих пор существующие предубеждения против электромобилей, в большинстве случаев они показывают себя более надежными, чем автомобили с ДВС из-за гораздо более простой конструкции с меньшим количеством движущихся деталей. Однако и в этом сегменте есть свои лидеры, которые заслуживают первоочередного внимания потенциальных покупателей, пишет TopSpeed.
Когда речь идет о покупке подержанного электрокара, первое, что стоит принимать во внимание - это состояние аккумуляторной батареи. Фактически это самый дорогой сменный элемент в такой машине, который и определяет ее рыночную стоимость.
Если вы сейчас рассматриваете возможность покупки подержанного электромобиля, эксперты советуют обратить внимание на эти несколько моделей, имеющих лучший баланс надежности и стоимости.
- Ауди Q4 E-Tron. Машина теряет в среднем половину своей стоимости после пяти лет эксплуатации. В зависимости от версии полного заряда батареи хватает на 415-463 км.
- Ford Mustang Mach-E. Теряет около 57 процентов своей стоимости за пять лет. Запас хода - 250-514 км в зависимости от версии.
- Nissan Ariya. Теряет впечатляющие 67 процентов своей стоимости после пяти лет эксплуатации. Запас хода - 329-489 км.
- Genesis GV60. Теряет около 52 процентов своей стоимости через пять лет. Запас хода - 378-473 км
- BMW i4. Теряет 49 процентов своей стоимости после пяти лет, что делает его одной из самых устойчивых моделей в этом списке. Запас хода - 365-494 км
- Tesla Model 3. В течение пяти лет стоимость снизится на 59 процентов. Tesla Model 3 имеет довольно впечатляющую репутацию, когда речь идет об общей надежности. Запас хода - 487-584 км.
- Porsche Taycan. Имеет впечатляющий уровень потери стоимости в 74,7 процента. Запас хода - 405-469 км.
- Hyundai Ioniq 6. Теряет 57 процентов своей стоимости через пять лет. Запас хода - 386-550 км.
- Kia Niro EV. Теряет 47 процентов своей стоимости после пяти лет владения. Модель может проехать 407 км на одном заряде.
- Porsche Macan Electric. После пяти лет теряет 44,8 процента стоимости. Пробег составляет 480 км на одном заряде.
Другие рекомендации автомобильных экспертов
Как писал УНИАН, эксперты назвали 10 лучших автомобилей с пробегом за свои деньги. По словам специалистов, лидер этого рейтинга предлагает богатое оснащение и практичный интерьер.
Также мы рассказывали о 12 самых надежных недорогих автомобилей с пробегом. Эти модели редко выходят из строя.