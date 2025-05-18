Президент Украины и вице-президент США пожали друг другу руку.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 мая на церемонии интронизации Папы Римского Льва XIV в Ватикане встретился с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсом.

Они увиделись впервые после эмоционального спора 28 февраля в Овальном зале Белого дома.

На фото видно, что президент Украины и вице-президент США пожали друг другу руку.

Видео дня

Как известно, в воскресенье, 18 мая, Папа Римский Лев XIV официально вступил в должность понтифика и провозгласил свою первую проповедь. Участие в торжествах принимает и президент Украины Зеленский вместе с первой леди. На событие также прибыли вице-президент США Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио. Всего на церемонии присутствуют более 150 международных делегаций во главе с монархами, президентами и премьер-министрами.

Спор между Зеленским и Вэнсом в Белом доме

Как сообщал ранее УНИАН, 28 февраля Зеленский в прямом эфире жестко поспорил с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом. Тогда украинский лидер прибыл в Вашингтон для подписания соглашения о полезных ископаемых, однако этого не произошло из-за ссоры между президентом Украины с одной стороны и президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Вэнсом с другой.

Вэнс заявил тогда Зеленскому, что Украина имеет недостаток мужчин на фронте и Киев не может отрицать, что имеет проблемы. Зеленский ему ответил, что тот даже не был в Украине, и добавил, что во время войны все страны имеют проблемы. Мол, даже США почувствовали бы их, если бы находились в такой ситуации. На это Трамп сказал, что украинский президент "не может этого знать" и отметил, что Зеленский не имеет права диктовать США.

После напряженного обмена репликами Зеленский досрочно покинул Белый дом, так и не подписав соглашения о недрах.

Вас также могут заинтересовать новости: