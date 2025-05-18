Речь идет о треке "Baller" участников музыкального коллектива Abor & Tynna из Германии.

Украинская певица Jerry Heil, которая в прошлом году представляла Украину на "Евровидении", а в этом году объявляла баллы от Украины, назвала трек, который она добавила в свой плейлист после финала конкурса.

Как рассказала исполнительница в своем Telegram-канале, в ее плей-лист вошел трек участников, которые не вошли в десятку. Впрочем, эта песня многим запомнилась динамикой и зажигательными танцами. Речь идет о треке "Baller" участников музыкального коллектива Abor & Tynna из Германии. Группа заняла 15 место в финале.

"Очень нравится трек Германии. Идет в плей-лист", - написала певица.

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Фолловеры Jerry Heil в комментариях также отметили, что трек немецкой группы им понравился. Большинство назвало его зажигательным.

Напомним, что в субботу, 17 мая, состоялся гранд-финал песенного конкурса "Евровидение-2025". Свои номера показали представители 26 стран. Что касается группы Ziferblat, то наши представители за песню "Bird of Pray" получили сначала 60 голосов от жюри и заняли 14 место.

Однако после добавления голосов зрителей ситуация изменилась. Украинцы заняли 9 место на "Евровидении-2025" и получили суммарно 218 баллов.

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