Рэпер не мог сформулировать четкую позицию относительно войны в Украине, а его выступление готовила россиянка.

Эстонский рэпер Tommy Cash (настоящее имя - Томас Таммеметс) стал одной из самых скандальных фигур нынешнего "Евровидения". Его выступление с песней "Espresso Macchiato" вызвало волну критики как в Украине, так и в Италии, а также поставило под сомнение соблюдение политической нейтральности конкурса.

УНИАН Lite рассказывает, почему эстонец попал под шквал критики.

Итальянцы обижены - в чем дело

Песня "Espresso Macchiato" насыщена итальянскими клише: мафия, спагетти, кофе, табак. В тексте звучат строки вроде: "Я работаю без остановки, поэтому потею, как мафиозо" и "Жизнь - как спагетти: твердая, пока не сваришь". Итальянская потребительская ассоциация Codacons подала жалобу в Европейский вещательный союз (EBU), требуя исключить песню из конкурса из-за оскорбления национального достоинства, пишет The Guardian.

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Сам Tommy Cash уверял, что "любит итальянцев", комментируя скандал с треком.

Скандал вокруг клипа

Дополнительное возмущение вызвала информация о том, что клип к песне Tommy Cash создавался при участии как украинских, так и российских художников. Режиссером стала россиянка Алина Пасок, а оператором - украинец Дмитрий Недря. Этот факт вызвал дискуссии в украинских медиа и соцсетях, особенно учитывая продолжающуюся войну между Украиной и Россией.

Позиция относительно войны

В феврале 2025 года Tommy Cash вместе с нидерландским рэпером Йостом Кляйном (дисквалифицированным с Евровидения-2024) выпустил песню "United by Music". В ней звучат строки о желании "полететь в Киев и поехать в Москву".

Это вызвало волну возмущения среди украинских слушателей, которые восприняли такие высказывания как попытку приравнять агрессора и жертву.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Tommy Cash отменил концерты в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге, заявив, что ему "трудно принять нынешние военные действия". Однако четкой позиции относительно агрессии России он так и не высказал, что также стало предметом критики.

Его семейные корни - это микс украинских, русских, казахских и эстонских национальностей. Он описывает себя как "постсоветского рэпера" с "восточноевропейской душой" и "скандинавским резюме". В детстве в семье общались на русском языке, хотя сам артист с ранних лет изучал эстонский в детском саду и школе.

Выступление на "Евровидении"

В социальных сетях украинцы активно обсуждают выступление Tommy Cash, обвиняя его в отсутствии политической чувствительности и использовании стереотипов. Некоторые пользователи называют эстонца пророссийским исполнителем.

После объявления результатов голосования украинского жюри, член украинского жюри MELOVIN опубликовал в своих социальных сетях фотобланк со своими оценками исполнителям. Самый высокий балл он отдал немецкому дуэту Abor & Tynna, а второе место у него занял представитель Эстонии Tommy Cash.

Вокруг этого поднялся скандал. Украинский исполнитель заявил, что голосовал, учитывая популярность песни и качество исполнения, а не учитывая политические аспекты.

Напомним, что в субботу, 17 мая, состоялся гранд-финал песенного конкурса "Евровидение-2025". Свои номера показали представители 26 стран. Что касается группы Ziferblat, то наши представители за песню "Bird of Pray" получили сначала 60 голосов от жюри и заняли 14 место.

Однако после добавления голосов зрителей ситуация изменилась. Украинцы заняли 9 место на "Евровидении-2025" и получили суммарно 218 баллов.

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