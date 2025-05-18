США могут заставить Путина сесть за стол переговоров с Зеленским и признать, что Украина является суверенной страной.

У президента США Дональда Трампа есть все козыри по поводу РФ и других стран, которые могут оказать на нее давление, чтобы добиться настоящего мира в Украине.

Он должен разыграть их мудро. Будущее Украины и глобальная безопасность зависят от этого, написал в своей колонке для The Telegraph Лорд Эшкрофт - бизнесмен, филантроп и социолог.

"Впервые с момента вторжения РФ в Украину в 2014 году Путин оказался загнанным в угол. Журналисты устремились в Стамбул, надеясь стать свидетелями исторического дня. Но разочарование последовало быстро", - поделился мнением Эшкрофт.

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Он отметил, что в классической манере Путин отправил делегацию низкого звена вместо того, чтобы явиться собственной персоной и это не было совпадением, а просчитанным шагом, чтобы унизить Зеленского, возвысив себя до уровня Трампа в прямых переговорах.

"Американцы клюнули. Теперь, как сообщается, обе администрации организуют встречу Трампа и Путина, "чтобы остановить убийства на линии фронта"", - отметил бизнесмен.

По мнению Эшкрофта, важно то, что Украина продолжает настаивать на прямой встрече Зеленского и Путина. "И это правильно. Эти переговоры не только о военных или политических результатах - они о суверенитете Украины", - подчеркнул он.

Бизнесмен объяснил, что война России никогда не была связана с защитой русскоязычных или предполагаемым вторжением НАТО. Реальной угрозой для Путина всегда была независимость Украины: свободная, демократическая славянская страна возле России, выбирающая свой собственный путь. "Для Кремля это вирус, способный распространяться через украинские границы", - подчеркнул бизнесмен.

Именно поэтому Путин отказывается вести переговоры с Зеленским, а предпочитает Трампа. Он считает, что может добиться от него больше уступок, чем от Киева.

"Если эта двусторонняя встреча Трампа и Путина состоится, она определит не только исход текущих переговоров, но и будущее Украины. Президент Трамп должен потребовать, чтобы Путин встретился с Зеленским лицом к лицу. Завершение этой войны за столом переговоров, а не на поле боя - благородная цель. Но любое соглашение должно начинаться с простой истины: Украина - суверенное, независимое европейское государство с полной поддержкой Запада. Она никогда не вернется в сферу влияния Москвы", - подчеркнул Эшкрофт.

Он отметил, что если это сообщение не будет доставлено - и не будет принято Кремлем - любое прекращение огня будет временным, и война неизбежно продолжится.

Эшкрофт акцентировал, что у Трампа есть реальные рычаги. В настоящее время Конгресс рассматривает закон о санкциях против России. Он предусматривает суровые наказания, если Россия откажется вести нормальные переговоры, включая вторичные санкции и тарифы до 500 % для стран, которые продолжают покупать российскую нефть и газ. Это ударит по сути экономического партнерства России.

Переговоры в Стамбуле

Ранее стало известно, что на переговорах в Стамбуле российская сторона отказалась вести переговоры в присутствии представителей США, однако представители Турции присутствовали на встрече.

16 мая в Турции прошли первые с 2022 года прямые переговоры между Украиной и РФ. После встречи министр обороны Рустем Умеров сообщил, что в ближайшее время состоится большой обмен пленными по формуле "1000 на 1000".

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