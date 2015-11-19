На суде по делу спецназовцев РФ произошел языковой конфликт: потерпевший не захотел слышать "язык оккупанта"
На заседании суда по делу российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева произошел языковой конфликт: адвокат Александрова Юрий Грабовский начал обращаться к своему подзащитному на русском языке, что вызвало возражения одного из прокуроров и потерпевшего по делу.
Как передает корреспондент УНИАН, Грабовский заявил, что будет обращаться к своему подзащитному Александрову на русском языке.
Против этого возразил один из прокуроров, который отметил, что не понимает русского в достаточной степени, и один из пострадавших – получивший ранение во время задержания спецназовцев боец, который заявил, что не желает слушать выступление адвоката на "языке оккупанта".
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В результате был достигнут компромисс: Грабовский озвучил обращение к своему клиенту на русском, а потом на украинском языках.
Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских военнослужащих, сотрудников ГРУ РФ - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.
Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.
В конце августа досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова было завершено. Российские военнослужащие обвиняются в совершении ряда преступлений. В настоящее время Голосеевский райсуд Киева рассматривает дело против них.