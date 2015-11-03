Адвокаты задержанных российских ГРУшников надеются, что их подзащитных признают военнопленными

Защита задержанных на Донбассе российских спецназовцев Евгения Ерофеева и Александра Александрова надеется, что Высший административный суд Украины признает их военнопленными, с учетом судебной практики в США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом защитник Александрова Юрий Грабовский заявил журналистам после окончания подготовительного заседания Голосеевского райсуда Киева по делу российских ГРУшников.

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Грабовский сообщил, что посылал запрос в Россию и получил официальный ответ Министерства обороны РФ, что Ерофеев и Александров были российскими военнослужащими, но на момент их задержания в Украине уже не находились на службе в вооруженных силах РФ.

“Они проходили службу по контракту в народной милиции “ЛНР”, - сказал адвокат.

По мнению Грабовского, тот факт, что на момент задержания Ерофеев и Александров уже не были военнослужащими российской армии, не является препятствием для признания их военнопленными.

“Если внимательно перечитать Женевскую конвенцию, то она четко регламентирует все ответы напрямую. Женевская конвенция не предусматривает необходимости определения статуса лиц, а говорит, что даже непризнанные органы управления, которые имеют в своем подчинении вооруженные структуры, подпадают под действие конвенции”, - утверждает Грабовский.

Также он отметил, что такая практика — признания комбатантами участников непризнанных вооруженных образований — широко применяется Соединенными Штатами Америки в отношении своих солдат, которые воевали в Ираке и Афганистане, есть соответствующие решения американских судов.

Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских военнослужащих - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В Минобороны РФ заявили, что на момент задержания они не были действующими военнослужащими вооруженных сил РФ.

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В конце августа досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова было завершено. Российские военнослужащие подозреваются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса Украины.

Сегодня, 3 ноября, в ходе подготовительного судебного заседания Голосеевского районного суда Киева по делу российских спецназовцев защитник Ерофеева Оксана Соколовская заявила, что адвокаты обратились в Высший админсуд с просьбой признать их подзащитных военнопленными.