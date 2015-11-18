"Титушкам" были выданы 408 автоматов и 90 тысяч патронов для подавления Майдана 20 февраля - ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

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«Прежняя власть вообще перешла все границы, и решила вооружить «титушек» 20 февраля. Тогда с мобилизационных складов МВД, где хранилось оружие, было выдано непосредственно представителям «титушек» 408 единиц огнестрельного автоматического оружия и 90 тысяч патронов», - сообщил Горбатюк.

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По его словам, представители прежней власти «перешли все границы, и были готовы к широкомасштабному применению этого оружия».

Он отметил, что указание на выдачу этого оружия со складов отдавал непосредственно экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко.

Справка. В феврале 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, сотни были ранены, больше всего из них – 20 февраля. По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек.