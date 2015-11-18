В ГПУ рассказали, кто координировал "титушек" во время Майдана

Координация "титушек" во время Революции Достоинства осуществлялась действующим тогда министром внутренних дел Виталием Захарченко и его окружением по указанию на то время президента Виктора Януковича.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

По его словам, следствием установлено, что координация деятельности "титушек" была возведена на Захарченко и людях из его окружения, которые "занимались координацией, подбором, финансированием этих "титушек" и их организаторов".

"Это все делалось с ведома и по указанию бывшего президента", - подчеркнул Горбатюк.

Как сказал Горбатюк, установлено и то, что люди из окружения Захарченко, которым сообщено о подозрении, подбирали лиц из разных регионов Украины, а те, в свою очередь, "подбирали бойцов для выполнения других задач".

"Это было большое количество гостей из Харькова (такой группировки как "Оплот" под руководством Жилина), из Киева, которую возглавляли полукриминальные элементы из Житомира, Белой Церкви, Нежина и других регионов", - сообщил он.

По словам Горбатюка, четко установлено и то, что "представителям "титушек" выдавались милицейские средства, щиты, шумовые гранаты, дубинки, которые они использовали во время протестных акций".

Справка УНИАН. В конце ноября 2013 года отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзомстал первопричиной возникновения самых массовых за всю современную историю государства протестов. В частности, Кабинет министров Украины 21 ноября 2013 года принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно быть подписано на Вильнюсском саммите "Восточного партнерства" 28-29 ноября.

После избиения бойцами "Беркута" в ночь на 30 ноября 2013 года десятков студентов на Майдане Независимости в Киеве на улицы городов вышли сотни тысяч граждан.

Акции протеста, которые продолжались с конца ноября до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже – Революция Достоинства.

В феврале 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибло более ста человек, сотни были ранены, большинство из них – 20 февраля. По данным Генпрокуратуры, во время Євромайдану пострадали 2,5 тысячи человек.

На сегодняшний день ни один человек за преступления против граждан, совершенные во время массовых акций протеста, не привлечен к уголовной ответственности.