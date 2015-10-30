В Генштабе рассказали, какие боеприпасы хранились на складах в Сватово

Об этом в эфире канала Еспресо.TV рассказал представитель генштаба ВСУ Вадим Селезнев.

"На этих складах хранится ракетно-артиллерийское вооружение. Это так называемая промежуточная база, на которой концентрируется определенное количество боеприпасов", - заявил он.

По его словам, вооружение хранили как резерв, чтобы можно было использовать в случае необходимости на первой линии обороны.

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"Сейчас доподлинно неизвестно, что именно привело к этой трагедии. Это то ли запланированная акция, то ли несчастный случай, но миссия, которая отправилась на место трагедии, должна эти обстоятельства выяснить", - подчеркнул Селезнев.

Кроме того, он добавил, что на складах, по оценкам специалистов, находится три с половиной тысячи тонн боеприпасов. Они хранились в соответствии с теми условиями, которых требуют правила хранения боеприпасов.

Как сообщал УНИАН, по словам председателя Луганской ВГА Георгия Туки, пожар на артиллерийских складах в Сватово Луганской области возникла после обстрела из ракетниц.