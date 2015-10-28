Крымский суд заочно арестовал Чубарова (документы)

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Постановлением Киевского районного суда города Симферополя от 6 октября 2015 года, мне, как "обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч.2. ст. 280.1 УК РФ, была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 2-х месяцев, исчисление которого определено судом, с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации или фактического задержания на территории Российской Федерации", - отметил Чубаров.

Он добавил, что в этой статье Уголовного кодекса речь идет о публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.

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Основанием для принятия данного решения послужило обращение в суд Следственного отдела УФСБ России по Крыму и Севастополю, добавил Чубаров.

"Таким образом, Российская Федерация, которая оккупировала Крым, квалифицирует мои действия, как гражданина Украины, который пытается всеми законными способами и действиями способствовать деоккупации Крыма, преступными. Исхожу из того, что правоохранительными органами Украины должны быть немедленно возбуждены уголовные дела по отношению к конкретным лицам (следователь УФСБ России, судья, прокуроры), совершивших преступление против меня, как гражданина Украины", - подчеркнул депутат.

Он также добавил, что не был уведомлен не только о дате и месте проведения судебного заседания, но и о характере обвинений, которые ему предъявляются. С материалами "следствия" его также не ознакамливали.

"Разумеется, никто не спрашивал меня также о согласии или отводе кандидатуры адвоката, которому было поручено действовать в моих интересах. Однако оговорюсь, что именно к адвокату, как подневольному лицу, у меня нет правовых претензий, поскольку российская правовая система ставит назначаемого адвоката в практически безвыходное положение", - написал Чубаров.

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Кроме того, он добавил, что "полученные мною документы оккупационной власти, свидетельствующие о правовом беспределе, совершаемом Российской Федерацией на временно оккупированной ею территории Крыма в отношение граждан Украины и меня лично, будут направлены в Европейский суд по правам человека, в адрес которого я ранее обратился с иском против Российской Федерации".

Как сообщал УНИАН, 5 июля 2014 года Россия запретила на 5 лет въезд в аннексированный ею Крым главе Меджлиса крымскотатарского народа Чубарову.

В мае 2015 года крымские СМИ сообщили, что ФСБ возбудила уголовное дело против Чубарова «за призывы к изменению территориальной целостности Российской Федерации через украинские СМИ».

Кроме того, о возбуждении уголовного дела относительно Чубарова заявила и так называемая "генпрокурор Крыма" Наталья Поклонская. Также она заявляла, что лидер Междилса будет объявлен в розыск.

Статьей 280.1 Уголовного кодекса РФ предусмотрено наказание в виде заключения на срок до 5 лет.