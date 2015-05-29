ФСБ возбудила дело против Чубарова

Следственный отдел управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело против главы крымскотатарского меджлиса Рефата Чубарова. Об этом изданию Крыминформ сообщила так называемый "прокурор" Крыма Наталья Поклонская.

"Следственное подразделение управления ФСБ России по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении Чубарова, который высказывался с призывами к неким действиям, которые направлены на изменение территориальной целостности государства. Уголовное дело в производстве, следователями в рамках расследования будут приняты процессуальные решения в отношении гражданина Чубарова", – сказала она.

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Поклонская уточнила, что дело возбуждено по ст. 280.1 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ).

После возбуждения дела, по словам Поклонской, Рефат Чубаров будет объявлен в розыск. "Мы его ждем", – отметила она.

Статья 280.1 УК РФ предусматривает заключение на срок до 5 лет.

Как сообщалось, летом 2014 года оккупанты не пустили Чубарова в Крым. Кроме того, оккупанты запретили Чубарову въезд на полуостров на 5 лет.