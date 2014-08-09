Россия на 5 лет запретила въезд в Крым советнику главы меджлиса

Об этом на своей странице в соцсети написал глава меджлиса Рефат Чубаров. "Сегодня около 7 утра на контрольно-пропускном пункте, установленном российскими оккупантами на административной границе между материковой Украиной и полуостровом Крым, представители ФСБ запретили въезд в Крым Исмету Юкселю, который возвращался домой вместе со своей семьей (жена Гаяна и дочь Джанике) из поездки за пределы Крыма", - написал Рефат Чубаров, передает радио "Свобода".

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По его словам, срок запрета, объявленный Исмету Юкселю представителями ФСБ России - 5 лет. "При этом уведомление о запрете на въезд в Крым, которое Исмет Юксель отказался подписывать как незаконный и нарушающий его права документ, на руки ему не было выдано", - отметил глава меджлиса.