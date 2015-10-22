Оккупанты переименуют одну из улиц Симферополя в честь аннексии Крыма

В оккупированном Симферополе появится улица «Крымской весны».

Такое решение принято на очередной сессии Симферопольского городского совета 22 октября, сообщает Радио Свобода со ссылкой на российскую администрацию города.

«Улица, расположенная в районе улицы Дачная, будет названа в честь событий весны 2014 года и "возвращения" полуострова в состав России», – говорится в сообщении.

В феврале 2015 оккупационная власть Крыма торжественно открыла памятную доску в честь годовщины событий 26 февраля 2014 года, на полуострове называют началом «Крымской весны».

В конце февраля – начале марта 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота России войска без опознавательных знаков оккупировали Крым.

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16 марта 2014 на территории Крыма и города Севастополя прошел так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. Страны Запада также не признают аннексию Крыма и ввели за это экономические санкции. Россия оккупацию полуострова называет «восстановлением исторической справедливости».