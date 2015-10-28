Наступит день, когда украинские войска вернутся на восточную границу Украины - Яценюк

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

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"Наступит день, когда украинские войска вернутся на восточную границу Украины и будет полностью восстановлена территориальная целостность украинского государства. Донецк, Луганск и Крым вернутся в Украину, потому что это часть украинского государства", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Премьер-министр напомнил, что в этот день 71 год назад украинские фронты дошли до западной границы Украины и освободили ее от фашистов: "Украина является страной-победительницей во Второй мировой войне. Мы чтим подвиг наших бойцов, наших освободителей, которые сделали шаг к освобождению Европы от фашистской чумы".

Глава правительства поблагодарил собравшихся возле Мемориала Вечной Славы ветеранам: "Большое вам спасибо за то, что вы сделали".

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