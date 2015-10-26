Яценюк: все подпадающие под люстрацию работники ГФС в понедельник должны быть уволены

Об этом он сказал в воскресенье, 25 октября, в «10 минутах», сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Глава правительства напомнил, что, в соответствии с законом о люстрации, поручил Министерству юстиции Украины провести проверку всего состава Государственной фискальной службы Украины.

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«Выяснилось, что 42% высшего руководящего состава ГФС - это налоговики и таможенники, которые работают в центральном аппарате, - подлежат немедленному увольнению. Еще 15% высшего руководящего состава руководства Государственной фискальной службы в областях также подлежат увольнению», - подчеркнул Яценюк.

«Акт (об итогах проверки) передан руководителю Государственной фискальной службы. В понедельник все эти люди должны быть уволены», - подчеркнул глава правительства.

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Как сообщал УНИАН, 21 октября в Минюсте заявили, что не исключают увольнения главы ГФС Романа Насирова в случае, если он не выполнит поручение правительства и не уволит высших чиновников центрального аппарата региональных подразделений службы, подпадающих под действие норм закона о люстрации.