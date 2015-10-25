В Донецке боевики сбивают украинские гербы из админздания в центре города (фото)

Об этом сообщает один из информресурсов "ДНР".

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"Активисты" сбили гербы из стен здания и обещают отправить осколки Петру Порошенко. Места, где на фасаде располагалась государственная символика, закрасили.

С начала акции охрана компании "Вода Донбасса" обратилась к "полиции". Однако "правоохранители" приехали и не стали препятствовать демонтажу.

Напомним, ранее стало известно, что в оккупированных пророссийскими боевиками "ДНР" Макеевке и частично Донецке прекратило газа и отопления.