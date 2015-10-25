В оккупированной Макеевке нет отопления и воды
11:41, 25 октября 2015Общество
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Жители временно оккупированной Макеевки (Донецкая область) вторые сутки остаются без тепла, а во многих районах города нет воды.
Радио Свобода
Как передают «Новости Донбасса», на сайтах группировки «ДНР», которая контролирует Макеевку, «снижение давления газа отмечено в Донецке и в Макеевке, что привело к остановке котельных».
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13 октября уже сообщалось о падении давления в магистральном газопроводе Донецкой области с 8,5 кгс/см2 до 4,5 кгс/см2.
Также издание сообщает, что в некоторых районах временно оккупированного боевиками Макеевки нет воды.
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