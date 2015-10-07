Институт национальной памяти обнародовал 520 фамилий, которые следует стереть с карт

Улицы и другие топонимы, названные в их честь, должны быть переименованы до 21 ноября 2015 года, пишет ZN.UA.

На сайте института опубликован перечень из лиц, занимавших руководящие должности в коммунистической партии, высших органах власти СССР, РСФСР, других союзных или автономных советских республик, сотрудников ЧК—ГПУ—НКВД—КГБ, участников октябрьского переворота 1917 года. В частности, под декоммунизацию подпадают те, кто устанавливал советскую власть в Украине, преследовал участников борьбы за независимость Украины в XX веке.

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В представленном списке кратко указаны преступления упомянутых лиц, например: "Молотов Вячеслав Михайлович - председатель СНК СССР в 1930-1941 гг., один из организаторов Голодомора 1932-1933 гг., соорганизатор военного преступления "Катынский расстрел". Принимал участие в создании сталинского ГУЛАГа (1934 г.). Визировал после Сталина расстрельные списки. 23 августа 1939 г. подписал Пакт Молотова-Риббентропа". Таким образом объясняется, почему то или иное имя должно исчезнуть с улиц украинских городов.

В Украине до сих пор есть улицы, названные в честь организаторов Голодомора Лазаря Кагановича, Станислава Косиора, Григория Петровского и Менделя Хатаевича, на совести которых - жизнь миллионов украинцев, поэтому недопустимо "увековечивать" и "чтить" их память, напоминает сотрудник Института национальной памяти Богдан Короленко.

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"Среди лиц, чьи фамилии увековечены в советских названиях, есть и комические примеры. В частности, Моисей Муринсон, в честь которого названа улица в Чернигове, в свое время украл на вокзале чемодан, за что его схватила полиция. В участке оказалось, что в чемодане — большевистские прокламации. Вор по ошибке ее украл, но советская пропаганда сделала из него пламенного революционера", – рассказал Короленко.

Список составлен историками для удобства местных общин, которые выбирают новые имена коммунистическим улицам согласно закону Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", который вступил в силу 21 мая.

По словам Короленко, представленный список не является исчерпывающим и сотрудники УИНП продолжают над ним работать.

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В сентябре Украинский институт национальной памяти обратился к киевскому городскому голове Виталию Кличко о необходимости демонтировать ряд памятников и памятных знаков. Как отмечает институт, "более сотни столичных памятников и памятных знаков до сих пор прославляют большевистских деятелей - тех, кто с оружием в руках боролся против украинских войск или санкционировал оккупацию и политические репрессии".